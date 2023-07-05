В Кремле раскрыли последствия диверсии, которую Киев планирует на ЗАЭС
Песков: Обстановка вокруг ЗАЭС напряжённая, велика угроза диверсий Киева
Обстановка вокруг Запорожской атомной электростанции остаётся достаточно напряжённой, угроза диверсии со стороны Киева велика, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Велика, действительно, угроза диверсии со стороны киевского режима, которая может быть катастрофична по своим последствиям. Киевский режим неоднократно продемонстрировал способность не гнушаться ничем. Мы видели это в ходе подрыва Каховской ГЭС с ужасающими последствиями", — отметил представитель Кремля.
Он подчеркнул, что для противодействия угрозе принимаются все меры.
Напомним, накануне вечером советник генерального директора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа сообщил о том, что в ночь с 4 на 5 июля Киев был намерен атаковать Запорожскую АЭС с помощью высокоточного оружия и беспилотников-камикадзе. Также в планах ВСУ был удар ракетой "Точка-У" с боеголовкой, начинённой радиоактивными отходами. Сегодня Карчаа сообщил, что несколько европейских лидеров ночью вели консультации с Владимиром Зеленским, убеждая его "не совершать непоправимое на ЗАЭС". Ночь прошла спокойно, сейчас на станции обстановка штатная, но напряжение сохраняется.
ТАСС / Александр Полегенько