В Кремле раскрыли последствия диверсии, которую Киев планирует на ЗАЭС

"Велика, действительно, угроза диверсии со стороны киевского режима, которая может быть катастрофична по своим последствиям. Киевский режим неоднократно продемонстрировал способность не гнушаться ничем. Мы видели это в ходе подрыва Каховской ГЭС с ужасающими последствиями", — отметил представитель Кремля.

Напомним, накануне вечером советник генерального директора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа сообщил о том, что в ночь с 4 на 5 июля Киев был намерен атаковать Запорожскую АЭС с помощью высокоточного оружия и беспилотников-камикадзе. Также в планах ВСУ был удар ракетой "Точка-У" с боеголовкой, начинённой радиоактивными отходами. Сегодня Карчаа сообщил, что несколько европейских лидеров ночью вели консультации с Владимиром Зеленским, убеждая его "не совершать непоправимое на ЗАЭС". Ночь прошла спокойно, сейчас на станции обстановка штатная, но напряжение сохраняется.