Захарова — о ситуации на ЗАЭС: Зеленский выбрал себе объект покруче, чтобы держать мир в заложниках

Президент Украины Владимир Зеленский, собираясь совершить теракт на Запорожской АЭС, держит практически весь мир в заложниках. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Зеленский собирается совершать теракт в отношении Запорожской АЭС — вот так надо говорить, потому что это правда. Потому что они много месяцев её обстреливают. Мишень туда повешена не от незнания, а от чётко спланированной тактики. И мы об этом давно говорим — о ядерном экстремизме режима Зеленского. О том, что он выбрал себе объект покруче, чтобы держать практически весь мир в заложниках", — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

Страны Запада напрасно думают, что их не коснутся последствия возможной катастрофы, добавила дипломат.

"Я напомню, что когда пришла пандемия, то и богатые, и бедные, и здоровые, и больные — все оказались в одинаковом положении. Умирали все… И здесь то же самое. Нет того уголка планеты, которого это не коснётся", — заключила Мария Захарова.