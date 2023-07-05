Захарова — о ситуации на ЗАЭС: Зеленский выбрал себе объект покруче, чтобы держать мир в заложниках
Захарова: Последствия теракта на ЗАЭС, который планирует Киев, коснутся всех
Президент Украины Владимир Зеленский, собираясь совершить теракт на Запорожской АЭС, держит практически весь мир в заложниках. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Зеленский собирается совершать теракт в отношении Запорожской АЭС — вот так надо говорить, потому что это правда. Потому что они много месяцев её обстреливают. Мишень туда повешена не от незнания, а от чётко спланированной тактики. И мы об этом давно говорим — о ядерном экстремизме режима Зеленского. О том, что он выбрал себе объект покруче, чтобы держать практически весь мир в заложниках", — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Страны Запада напрасно думают, что их не коснутся последствия возможной катастрофы, добавила дипломат.
"Я напомню, что когда пришла пандемия, то и богатые, и бедные, и здоровые, и больные — все оказались в одинаковом положении. Умирали все… И здесь то же самое. Нет того уголка планеты, которого это не коснётся", — заключила Мария Захарова.
Напомним, накануне вечером советник генерального директора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа сообщал о том, что в ночь с 4 на 5 июля Киев был намерен атаковать Запорожскую АЭС с помощью высокоточного оружия и беспилотников-камикадзе. Также в планах ВСУ был удар ракетой "Точка-У" с боеголовкой, начинённой радиоактивными отходами. Сегодня Карчаа сообщил, что несколько европейских лидеров ночью вели консультации с Владимиром Зеленским, убеждая его "не совершать непоправимое на ЗАЭС".
ТАСС / Сергей Бобылев