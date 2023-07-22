Минобороны РФ обратилось к бойцам Иностранного легиона ВСУ

Кроме того, сегодня в Минобороны сообщили, что ВС РФ ударили по академии ВСУ во Львове высокоточным оружием морского базирования и ликвидировали большое число польских и немецких наёмников. Отмечается, что всего за время специальной военной операции российские военные уничтожили около 4990 иностранных боевиков.