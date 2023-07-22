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Регион
Опубликовано 22 июля 2023, 11:15
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Минобороны РФ обратилось к бойцам Иностранного легиона ВСУ

Минобороны: Войска России продолжат уничтожать иностранных наёмников на Украине

Вооружённые силы Российской Федерации продолжат ликвидировать иностранных наёмников в зоне СВО. С предупреждением к бойцам Иностранного легиона ВСУ обратился в ходе брифинга официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Вооружёнными силами РФ будет продолжено целенаправленное уничтожение иностранных наёмников на территории Украины", заявил представитель военного ведомства.

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Кроме того, сегодня в Минобороны сообщили, что ВС РФ ударили по академии ВСУ во Львове высокоточным оружием морского базирования и ликвидировали большое число польских и немецких наёмников. Отмечается, что всего за время специальной военной операции российские военные уничтожили около 4990 иностранных боевиков.

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Getty Images / Finnbarr Webster

Юрий Лысенко
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