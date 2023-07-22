Минобороны РФ обратилось к бойцам Иностранного легиона ВСУ
Минобороны: Войска России продолжат уничтожать иностранных наёмников на Украине
Вооружённые силы Российской Федерации продолжат ликвидировать иностранных наёмников в зоне СВО. С предупреждением к бойцам Иностранного легиона ВСУ обратился в ходе брифинга официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Вооружёнными силами РФ будет продолжено целенаправленное уничтожение иностранных наёмников на территории Украины", — заявил представитель военного ведомства.
Кроме того, сегодня в Минобороны сообщили, что ВС РФ ударили по академии ВСУ во Львове высокоточным оружием морского базирования и ликвидировали большое число польских и немецких наёмников. Отмечается, что всего за время специальной военной операции российские военные уничтожили около 4990 иностранных боевиков.
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