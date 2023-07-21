Минобороны Украины обманули с поставкой мин почти на 1,5 миллиарда гривен

Минобороны Украины заказало мины на 38 миллионов долларов (1,4 миллиарда гривен), но не получило ни одной. Об афере с закупкой вооружения сообщает "Украинская правда".

Журналисты выяснили, что ведомство заключило контракт с фирмой "Львовский арсенал" на поставку орудий для миномётов ещё в ноябре 2022-го. Все сроки давно прошли, а заказ так и не был исполнен. Полиция возбудила производство по статье "Присвоение, растрата имущества в особо крупных размерах".