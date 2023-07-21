Минобороны Украины обманули с поставкой мин почти на 1,5 миллиарда гривен
Минобороны Украины заказало мины на 38 миллионов долларов (1,4 миллиарда гривен), но не получило ни одной. Об афере с закупкой вооружения сообщает "Украинская правда".
Журналисты выяснили, что ведомство заключило контракт с фирмой "Львовский арсенал" на поставку орудий для миномётов ещё в ноябре 2022-го. Все сроки давно прошли, а заказ так и не был исполнен. Полиция возбудила производство по статье "Присвоение, растрата имущества в особо крупных размерах".
Ранее американский журналист Сеймур Херш уличил офицеров ВСУ в продаже западного оружия на чёрном рынке. По его словам, ещё на раннем этапе начала конфликта Польшу, Румынию и другие страны, граничащие с Украиной, наводнило вооружение, поставляемое Западом.
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