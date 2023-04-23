На Западе знают, что оружие, которое поставляется Украине, затем оказывается на чёрном рынке. Но СМИ предпочитают замалчивать эту проблему, заявил американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш ведущему программы Going Underground Афшину Раттанcи в эфире RT.

"Об этом тёмном, или чёрном, рынке (не знаю, как они его называют) я не писал, но, безусловно, слышал. Ещё на раннем этапе [конфликта] Польшу, Румынию и другие граничащие страны наводнило оружие, поставляемое нами Украине для ведения боевых действий", — сказал журналист.

Херш добавил, что разные украинские командиры, не генералы, а помельче, получали партии оружия и лично перепродавали его на чёрном рынке. Спустя месяцы после начала конфликта появились огромные опасения насчёт этого, ведь Киеву поставлялись в том числе переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК), способные сбивать самолёты на значительной высоте. Но в западной прессе об этом так и не написали. По словам Херша, около полугода назад телеканал CBS выпустил материал, посвящённый продаже оружия на чёрном рынке, но затем его пришлось отозвать.