Преступники похитили часть переданного Украине Западом оружия, узнали СМИ

Часть оружия, которое Запад передал Украине в прошлом году, была украдена. Об этом сообщает CNN со ссылкой на отчёт генерального инспектора Пентагона.

Документ был опубликован в октябре прошлого года и затрагивает период с февраля по сентябрь. В отчёте уточняется, что торговцы оружием, преступники и бойцы-добровольцы украли некоторое количество вооружений и снаряжения, отправленного ВСУ. При этом утверждается, что впоследствии его удалось вернуть.

В частности, по данным генерального инспектора американского Минобороны, злоумышленники под видом волонтёров похитили бронежилеты на сумму 17 тысяч долларов, а боевики одного из добровольческих батальонов украли 60 винтовок и около тысячи патронов для перепродажи на чёрном рынке. Как заявил чиновник Пентагона, в конце октября 2022 года США возобновили инспекции на украинских оружейных рынках для лучшего контроля.