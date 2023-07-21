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21 июля, 05:20
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Преступники похитили часть переданного Украине Западом оружия, узнали СМИ

CNN: В Пентагоне заявили о краже части переданного Украине западного оружия

Часть оружия, которое Запад передал Украине в прошлом году, была украдена. Об этом сообщает CNN со ссылкой на отчёт генерального инспектора Пентагона.

Документ был опубликован в октябре прошлого года и затрагивает период с февраля по сентябрь. В отчёте уточняется, что торговцы оружием, преступники и бойцы-добровольцы украли некоторое количество вооружений и снаряжения, отправленного ВСУ. При этом утверждается, что впоследствии его удалось вернуть.

В частности, по данным генерального инспектора американского Минобороны, злоумышленники под видом волонтёров похитили бронежилеты на сумму 17 тысяч долларов, а боевики одного из добровольческих батальонов украли 60 винтовок и около тысячи патронов для перепродажи на чёрном рынке. Как заявил чиновник Пентагона, в конце октября 2022 года США возобновили инспекции на украинских оружейных рынках для лучшего контроля.

Захарова: Протестующие во Франции используют переданное Западом Украине оружие

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Ранее американский журналист Сеймур Херш уличил офицеров ВСУ в продаже западного оружия на чёрном рынке. По его словам, ещё на раннем этапе начала конфликта Польшу, Румынию и другие страны, граничащие с Украиной, наводнили вооружения, поставляемые Западом.

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ТАСС / AP / Efrem Lukatsky

Никита Никонов
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