Захарова: Протестующие во Франции используют переданное Западом Украине оружие
Участники протестов во Франции используют оружие из стран НАТО, переданное в "помощь" Украине. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Как указала дипломат, выделяемые альянсом оружие и прочие средства в поддержку киевского режима благодаря чёрному рынку, "как бумерангом", оказываются не просто на территории стран Запада, а бьют по их же собственным гражданам.
"Оружие, поставленное Киеву, оказывается в руках как раз тех самых протестующих и применяется против полиции там, во Франции", — подчеркнула Захарова.
Как уже рассказывал Лайф, массовые беспорядки во Франции вспыхнули 27 июня после убийства полицейским 17-летнего подростка алжирского происхождения, который отказался подчиняться его требованиям. Ущерб от погромов составил более миллиарда евро. Разграблено свыше тысячи магазинов и 200 ТЦ. Задержано около 3,5 тысячи человек, из них 1,2 тысячи — подростки. В минувшую среду, 5 июля, МВД Франции отчиталось о прекращении беспорядков.
ТАСС / Арина Лебедева