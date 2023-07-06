Захарова: Протестующие во Франции используют переданное Западом Украине оружие

Участники протестов во Франции используют оружие из стран НАТО, переданное в "помощь" Украине. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как указала дипломат, выделяемые альянсом оружие и прочие средства в поддержку киевского режима благодаря чёрному рынку, "как бумерангом", оказываются не просто на территории стран Запада, а бьют по их же собственным гражданам.