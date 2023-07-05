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5 июля, 15:31

МВД Франции отчиталось о прекращении беспорядков

Глава МВД Франции Дарманен: Констатируем возвращение спокойствия на улицы наших городов

Министерство внутренних дел констатирует прекращение беспорядков на всей территории Франции. По крайней мере, об этом сообщил глава ведомства Жеральд Дарманен на слушаниях в Сенате в среду, 5 июля.

Он уточнил, что подконтрольные ему силовые службы "по-прежнему находятся в режиме повышенной мобилизации", однако в целом обстановка оценивается как спокойная.

"Мы констатируем возвращение спокойствия на улицы наших городов по всей территории Франции", — заверил министр в ходе выступления, которое транслировал BFMTV.

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Как уже рассказывал Лайф, массовые беспорядки во Франции вспыхнули 27 июня после убийства полицейским 17-летнего подростка алжирского происхождения, который отказался подчиняться его требованиям. Ущерб от погромов составил более миллиарда евро. Разграблено свыше тысячи магазинов и 200 ТЦ. Задержано около 3,5 тысячи человек, из них 1,2 тысячи — подростки.

Обложка ©

ТАСС / EPA / MOHAMMED BADRA

Марина Калегина
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