МВД Франции отчиталось о прекращении беспорядков
Глава МВД Франции Дарманен: Констатируем возвращение спокойствия на улицы наших городов
Министерство внутренних дел констатирует прекращение беспорядков на всей территории Франции. По крайней мере, об этом сообщил глава ведомства Жеральд Дарманен на слушаниях в Сенате в среду, 5 июля.
Он уточнил, что подконтрольные ему силовые службы "по-прежнему находятся в режиме повышенной мобилизации", однако в целом обстановка оценивается как спокойная.
"Мы констатируем возвращение спокойствия на улицы наших городов по всей территории Франции", — заверил министр в ходе выступления, которое транслировал BFMTV.
Как уже рассказывал Лайф, массовые беспорядки во Франции вспыхнули 27 июня после убийства полицейским 17-летнего подростка алжирского происхождения, который отказался подчиняться его требованиям. Ущерб от погромов составил более миллиарда евро. Разграблено свыше тысячи магазинов и 200 ТЦ. Задержано около 3,5 тысячи человек, из них 1,2 тысячи — подростки.
ТАСС / EPA / MOHAMMED BADRA