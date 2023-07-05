МВД Франции отчиталось о прекращении беспорядков

Министерство внутренних дел констатирует прекращение беспорядков на всей территории Франции. По крайней мере, об этом сообщил глава ведомства Жеральд Дарманен на слушаниях в Сенате в среду, 5 июля.

Он уточнил, что подконтрольные ему силовые службы "по-прежнему находятся в режиме повышенной мобилизации", однако в целом обстановка оценивается как спокойная.