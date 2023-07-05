Володин заявил, что из-за Макрона Франция оказалась на пороге гражданской войны

Президент Франции Эмманюэль Макрон наделал множество ошибок во внутренней политике, его рейтинг стремительно падает. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, комментируя массовые беспорядки в республике.

Председатель нижней палаты парламента в телеграм-канале отметил, что из-за продолжающихся протестов Франция оказалась на пороге гражданской войны. Такая нестабильность возникла в связи с политикой Макрона, подчеркнул Володин. Спикер Госдумы заметил, что французский лидер, стремясь к политической монополии, снижал роль профсоюзов, ослаблял партийную систему, "выдавливал с политического поля голлистов и социалистов, которые на протяжении десятилетий обеспечивали стабильность Пятой французской республики, а сейчас — маргинализированы".

"Всё это привело к тому, что проблемы стали обсуждаться не в стенах парламента, а на улице. Люди, не увидев своих представителей во власти, стали отстаивать собственные интересы совершенно иными способами", — добавил Володин.