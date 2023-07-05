Володин заявил, что из-за Макрона Франция оказалась на пороге гражданской войны
Президент Франции Эмманюэль Макрон наделал множество ошибок во внутренней политике, его рейтинг стремительно падает. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, комментируя массовые беспорядки в республике.
Председатель нижней палаты парламента в телеграм-канале отметил, что из-за продолжающихся протестов Франция оказалась на пороге гражданской войны. Такая нестабильность возникла в связи с политикой Макрона, подчеркнул Володин. Спикер Госдумы заметил, что французский лидер, стремясь к политической монополии, снижал роль профсоюзов, ослаблял партийную систему, "выдавливал с политического поля голлистов и социалистов, которые на протяжении десятилетий обеспечивали стабильность Пятой французской республики, а сейчас — маргинализированы".
"Всё это привело к тому, что проблемы стали обсуждаться не в стенах парламента, а на улице. Люди, не увидев своих представителей во власти, стали отстаивать собственные интересы совершенно иными способами", — добавил Володин.
В этой конфигурации, продолжил председатель Госдумы, ситуация будет только ухудшаться. По его мнению, политическая система Франции стала неустойчивой к вызовам. Также Володин подчеркнул, что Макрон своими действиями привёл некогда стабильное государство к запуску процессов саморазрушения.
Как сообщал Лайф, беспорядки во Франции вспыхнули 27 июня после убийства полицейским 17-летнего подростка алжирского происхождения, который якобы отказался подчиняться его требованиям. Правоохранитель принёс извинения семье погибшего. Ущерб от погромов составил более миллиарда евро. По мнению Макрона, пик беспорядков пройден. Тем не менее он анонсировал введение режима ЧП во Франции из-за протестов.
ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ / Марат Абулхатин