Макрон допустил отключение соцсетей во Франции в связи с беспорядками

Президент Франции Эмманюэль Макрон допустил отключение властями соцсетей при усугублении кризиса. Об этом он заявил на встрече с мэрами городов, пострадавших от беспорядков, сообщает телеканал BFMTV.

"Нужно обдумать вопрос социальных сетей и допустимых запретов. Возможно, когда ситуация ухудшается, необходимо иметь возможность их регулировать и отключать", — считает глава государства.