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4 июля, 23:20

Макрон допустил отключение соцсетей во Франции в связи с беспорядками

Президент Франции Эмманюэль Макрон допустил отключение властями соцсетей при усугублении кризиса. Об этом он заявил на встрече с мэрами городов, пострадавших от беспорядков, сообщает телеканал BFMTV.

"Нужно обдумать вопрос социальных сетей и допустимых запретов. Возможно, когда ситуация ухудшается, необходимо иметь возможность их регулировать и отключать", — считает глава государства.

По последним данным Минюста Франции, которые публикует телеканал, за шесть дней уличных беспорядков задержано 3625 человек, в том числе 1124 несовершеннолетних. К тюремному заключению приговорено 380 задержанных.

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Напомним, беспорядки во Франции вспыхнули 27 июня после убийства полицейским 17-летнего подростка алжирского происхождения, который якобы отказался подчиняться его требованиям. Ущерб от погромов составил более миллиарда евро. По мнению Макрона, пик беспорядков пройден.

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en-marche.fr

Лариса Сафронова
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