Макрон допустил отключение соцсетей во Франции в связи с беспорядками
Президент Франции Эмманюэль Макрон допустил отключение властями соцсетей при усугублении кризиса. Об этом он заявил на встрече с мэрами городов, пострадавших от беспорядков, сообщает телеканал BFMTV.
"Нужно обдумать вопрос социальных сетей и допустимых запретов. Возможно, когда ситуация ухудшается, необходимо иметь возможность их регулировать и отключать", — считает глава государства.
По последним данным Минюста Франции, которые публикует телеканал, за шесть дней уличных беспорядков задержано 3625 человек, в том числе 1124 несовершеннолетних. К тюремному заключению приговорено 380 задержанных.
Напомним, беспорядки во Франции вспыхнули 27 июня после убийства полицейским 17-летнего подростка алжирского происхождения, который якобы отказался подчиняться его требованиям. Ущерб от погромов составил более миллиарда евро. По мнению Макрона, пик беспорядков пройден.