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23 июля, 03:25

Российские военные отразили атаки ВСУ на четырёх направлениях

Российские военные отразили атаки украинских войск на четырёх направлениях — Лисичанском, Соледаро-Артёмовском, Александро-Калиновском и Марьинском. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

"Огневую поддержку украинским штурмовикам обеспечивали артиллерия и танки на закрытых огневых позициях", — сказал Астафьев РИА "Новости".

Более 280 украинских военных убито за сутки на самом смертоносном участке фронта

Более 280 украинских военных убито за сутки на самом смертоносном участке фронта

Бронетехника ВСУ была разбита до начала выхода на рубеж перехода в атаку благодаря слаженной работе разведки российских подразделений и своевременному информированию. Армейская авиация группировки и расчёт противотанкового ракетного комплекса, мотострелков 3-го армейского корпуса уничтожили три танка ВСУ в районах населённых пунктов Богдановка и Клещи. Артиллерия в ходе контрбатарейной борьбы уничтожила гаубицу Д-30 и 120-миллиметровый миномёт в районе Верхнекаменского, а в районе Измайловки — 152-миллиметровое орудие 2А65 "Мста-Б".

Ранее в Минобороны РФ сообщили о нескольких попытках наступления ВСУ на Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Все они были успешно отбиты.

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Telegram / Минобороны России

Юлия Коновалова
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