Российские военные отразили атаки ВСУ на четырёх направлениях

Бронетехника ВСУ была разбита до начала выхода на рубеж перехода в атаку благодаря слаженной работе разведки российских подразделений и своевременному информированию. Армейская авиация группировки и расчёт противотанкового ракетного комплекса, мотострелков 3-го армейского корпуса уничтожили три танка ВСУ в районах населённых пунктов Богдановка и Клещи. Артиллерия в ходе контрбатарейной борьбы уничтожила гаубицу Д-30 и 120-миллиметровый миномёт в районе Верхнекаменского, а в районе Измайловки — 152-миллиметровое орудие 2А65 "Мста-Б".