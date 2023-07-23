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Опубликовано 23 июля 2023, 03:25
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Российские военные отразили атаки ВСУ на четырёх направлениях

Российские военные отразили атаки украинских войск на четырёх направлениях — Лисичанском, Соледаро-Артёмовском, Александро-Калиновском и Марьинском. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

"Огневую поддержку украинским штурмовикам обеспечивали артиллерия и танки на закрытых огневых позициях", — сказал Астафьев РИА "Новости".

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Более 280 украинских военных убито за сутки на самом смертоносном участке фронта

Бронетехника ВСУ была разбита до начала выхода на рубеж перехода в атаку благодаря слаженной работе разведки российских подразделений и своевременному информированию. Армейская авиация группировки и расчёт противотанкового ракетного комплекса, мотострелков 3-го армейского корпуса уничтожили три танка ВСУ в районах населённых пунктов Богдановка и Клещи. Артиллерия в ходе контрбатарейной борьбы уничтожила гаубицу Д-30 и 120-миллиметровый миномёт в районе Верхнекаменского, а в районе Измайловки — 152-миллиметровое орудие 2А65 "Мста-Б".

Ранее в Минобороны РФ сообщили о нескольких попытках наступления ВСУ на Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Все они были успешно отбиты.

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Telegram / Минобороны России

Юлия Коновалова
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