Более 280 украинских военных убито за сутки на самом смертоносном участке фронта
ВС РФ отбили 14 атак на Донецком направлении, уничтожено свыше 280 солдат ВСУ
Украинские войска потеряли свыше 280 военных на Донецком направлении при отражении Российскими вооружёнными силами 14 атак ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Донецком направлении в результате активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии успешно отражено 14 атак противника в районах Белогоровки, Берестового, Спорного, Зайцева и Клещеевки (ДНР). <…> Уничтожено более 280 украинских военнослужащих", — сказал Конашенков.
Кроме того, ВСУ на этом участке фронта, который считается самым смертоносным, лишились ещё трёх боевых бронированных машин, пяти автомобилей, трёх гаубиц Д-30 и одной САУ "Гвоздика".
Ранее в Минобороны РФ уточнили, что несколько попыток наступления ВСУ предприняли на Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Все были успешно отбиты.
ТАСС / Алексей Коновалов