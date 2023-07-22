Более 280 украинских военных убито за сутки на самом смертоносном участке фронта

Украинские войска потеряли свыше 280 военных на Донецком направлении при отражении Российскими вооружёнными силами 14 атак ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в результате активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии успешно отражено 14 атак противника в районах Белогоровки, Берестового, Спорного, Зайцева и Клещеевки (ДНР). <…> Уничтожено более 280 украинских военнослужащих", — сказал Конашенков.

Кроме того, ВСУ на этом участке фронта, который считается самым смертоносным, лишились ещё трёх боевых бронированных машин, пяти автомобилей, трёх гаубиц Д-30 и одной САУ "Гвоздика".