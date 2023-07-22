ВСУ за сутки попытались наступать на четырёх направлениях, и всё неудачно

ВСУ за прошедшие сутки предприняли попытки наступать на четырёх направлениях, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В течение суток Вооружённые силы Украины предприняли безуспешные попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях", — сказал он.