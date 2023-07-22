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Опубликовано 22 июля 2023, 11:02
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ВСУ за сутки попытались наступать на четырёх направлениях, и всё неудачно

МО РФ: ВСУ предприняли неудачные попытки наступления на четырёх направлениях

ВСУ за прошедшие сутки предприняли попытки наступать на четырёх направлениях, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В течение суток Вооружённые силы Украины предприняли безуспешные попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях", сказал он.

Нанесён удар по академии ВСУ во Львове, уничтожено много наёмников из Польши и ФРГ
Нанесён удар по академии ВСУ во Львове, уничтожено много наёмников из Польши и ФРГ

Ранее Лайф писал, что за прошедшие сутки ВСУ дважды безуспешно пытались форсировать Днепр. В конечном счёте противник потерял 34 бойца и пять лодок.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Матвей Константинов
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