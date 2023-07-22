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Регион
Опубликовано 22 июля 2023, 06:26
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ВСУ потеряли пять лодок и более 30 военнослужащих при попытке форсировать Днепр

ВС России за прошедшие сутки пресекли две попытки ВСУ форсировать Днепр в Херсонской области, рассказал представитель экстренных служб региона.

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне пресечена попытка ВФУ (вооружённых формирований Украины. — Прим. Лайфа.) форсирования реки Днепр в районе населённого пункта Кизомыс, в результате огневого поражения уничтожены три лодки и 15 боевиков ВФУ", сообщил он журналистам.

А попытка форсировать реку в районе Антоновки, добавил представитель экстренных служб, обернулась для ВСУ двумя уничтоженными лодками и 19 погибшими бойцами.

Сальдо заявил, что ВСУ продолжают попытки высадиться у Антоновского моста
Сальдо заявил, что ВСУ продолжают попытки высадиться у Антоновского моста

Ранее две другие попытки преодолеть Днепр закончились для противника ещё плачевнее. Так, российские военнослужащие уничтожили три быстроходные лодки и свыше 60 украинских солдат.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Матвей Константинов
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