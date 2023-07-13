Сальдо заявил, что ВСУ продолжают попытки высадиться у Антоновского моста

Бойцы ВСУ продолжают попытки высадиться на левый берег Днепра в районе Антоновского моста. Однако, как заверил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, российские войска их методично уничтожают. Он также отметил, что противник совершает попытки переброски мелких групп.

"Но сказать, что он там закрепился, нельзя", — отметил Сальдо в беседе с РИА "Новости", подчеркнув, что большая часть украинских лодок уничтожается артиллерией ещё на воде.

Те же украинские военные, которые успевают высадиться, могут лишь прятаться на дачах, добавил врио губернатора региона. По его словам, дачи отрезаны от земли непроходимыми болотами, "дорога одна — от Антоновского моста, и она плотно контролируется нашими военными". Поэтому бойцы ВСУ пройти никуда не могут, и там их уничтожает российская артиллерия. Как указал Сальдо, Киеву не жалко человеческого ресурса ради того, чтобы "поддерживать в информационном пространстве иллюзию своего присутствия на левом берегу".