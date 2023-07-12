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Опубликовано 12 июля 2023, 11:21
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Минобороны РФ раскрыло данные об обстановке на островах в районе Антоновского моста

Конашенков: В районе Антоновского моста российские штурмовые группы ведут разведку

Российские штурмовые группы ведут разведывательные действия на островах в районе Антоновского моста. Такие данные озвучил на брифинге в среду, 12 июля, официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

"На Херсонском направлении штурмовые группы российских войск продолжали ведение разведывательно-поисковых действий на островах в районе Антоновского моста", — проинформировал он.

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Ранее сообщалось, что Вооружённые силы РФ на Херсонском направлении завершили уничтожение украинских подразделений, высадившихся на острове Антоновский в районе одноимённого моста. А по данным врио главы Херсонской области Владимира Сальдо, наши военные провели внезапную для противника атаку с тыла, подойдя со стороны реки на лодках.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Марина Калегина
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