Минобороны РФ раскрыло данные об обстановке на островах в районе Антоновского моста
Конашенков: В районе Антоновского моста российские штурмовые группы ведут разведку
Российские штурмовые группы ведут разведывательные действия на островах в районе Антоновского моста. Такие данные озвучил на брифинге в среду, 12 июля, официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.
"На Херсонском направлении штурмовые группы российских войск продолжали ведение разведывательно-поисковых действий на островах в районе Антоновского моста", — проинформировал он.
Ранее сообщалось, что Вооружённые силы РФ на Херсонском направлении завершили уничтожение украинских подразделений, высадившихся на острове Антоновский в районе одноимённого моста. А по данным врио главы Херсонской области Владимира Сальдо, наши военные провели внезапную для противника атаку с тыла, подойдя со стороны реки на лодках.
ТАСС / Алексей Коновалов