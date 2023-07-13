ВС РФ пресекли попытки ВСУ форсировать Днепр и высадиться у Антоновского моста
Российские военные дважды пресекли попытки украинской стороны форсировать Днепр, уничтожили три лодки и ликвидировали более 60 бойцов ВСУ. Об этом сообщил представитель экстренных служб Херсонской области.
"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении пресечено две попытки противника форсирования реки Днепр в районах населённых пунктов Дачи и Антоновка", — сказал он журналистам.
В результате выполнения задач специальной военной операции были поражены три быстроходные лодки и свыше 60 украинских военных. Кроме того, уничтожены две гаубицы М-777, а также расчёты и боекомплекты к ним. В островной зоне удалось нанести удар и поразить два миномёта калибра 120 мм с расчётами, а на Каховском направлении — две позиции противника неподалёку от Дудчанов и Саблуковки.
Кстати, ранее Лайф рассказывал, что наши бойцы в ходе спецоперации впервые успешно применили комплекс дистанционного управления "Курган" для противотанкового ракетного комплекса. С его помощью военные поразили блиндаж украинских войск.
ТАСС / Коновалов Алексей