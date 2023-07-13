ВС РФ пресекли попытки ВСУ форсировать Днепр и высадиться у Антоновского моста

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении пресечено две попытки противника форсирования реки Днепр в районах населённых пунктов Дачи и Антоновка", — сказал он журналистам.

В результате выполнения задач специальной военной операции были поражены три быстроходные лодки и свыше 60 украинских военных. Кроме того, уничтожены две гаубицы М-777, а также расчёты и боекомплекты к ним. В островной зоне удалось нанести удар и поразить два миномёта калибра 120 мм с расчётами, а на Каховском направлении — две позиции противника неподалёку от Дудчанов и Саблуковки.