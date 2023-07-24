Минобороны раскрыло детали провалившейся попытки Киева атаковать Москву
МО РФ: Пресечена попытка Киева осуществить атаку беспилотниками по объектам в Москве
Сегодня, 24 июля, киевский режим предпринял попытку атаки на Москву с использованием беспилотников, однако дроны были подавлены и потерпели крушение. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
"Утром 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двумя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории города Москвы. Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение", — сказано в сообщении ведомства.
В Министерстве обороны также сообщили, что в результате атаки никто не пострадал.
Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин заявил об ударах беспилотников по двум нежилым зданиям в Москве. По его словам, атака была совершена сегодня в 4 часа утра. Ранее стало известно, что осколки были найдены у здания на Комсомольском проспекте. Также сообщалось о взрыве в бизнес-центре на улице Лихачёва.
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