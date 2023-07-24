Минобороны раскрыло детали провалившейся попытки Киева атаковать Москву

Сегодня, 24 июля, киевский режим предпринял попытку атаки на Москву с использованием беспилотников, однако дроны были подавлены и потерпели крушение. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Утром 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двумя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории города Москвы. Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение", — сказано в сообщении ведомства.