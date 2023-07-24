Собянин сообщил об ударах БПЛА по двум нежилым зданиям в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об ударах беспилотников по двум нежилым зданиям в Москве. По его словам, атака была совершена сегодня, в 4 часа утра.

"Сегодня около четырёх часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Серьёзных разрушений и пострадавших нет", — сообщил он и добавил, что все оперативные службы работают на месте.