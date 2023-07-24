Регион

Уведомления отключены

24 июля, 01:59
12478

Собянин сообщил об ударах БПЛА по двум нежилым зданиям в Москве

Мэр Москвы Собянин: БПЛА утром нанесли удары по двум нежилым зданиям в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об ударах беспилотников по двум нежилым зданиям в Москве. По его словам, атака была совершена сегодня, в 4 часа утра.

"Сегодня около четырёх часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Серьёзных разрушений и пострадавших нет", — сообщил он и добавил, что все оперативные службы работают на месте.

Два беспилотника с камерами упали в Подмосковье

Два беспилотника с камерами упали в Подмосковье

Ранее Лайф писал, что на Комсомольском проспекте в Москве были найдены осколки беспилотника. Предварительно, пострадавших нет. Также сообщалось о взрыве в бизнес-центре на улице Лихачёва.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
  • Новости
  • Сергей Собянин
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров