Два беспилотника с камерами упали в Подмосковье

Два беспилотника с камерами нашли в Подмосковье утром 19 июля. Один — в Люберцах, другой — в районе Домодедово. Об этом сообщает SHOT.

Первый коптер рухнул на участок дома недалеко от промзоны в Люберцах, второй — на дороге недалеко от Домодедово заметил мужчина, когда гулял с собакой. Оба дрона отправлены на экспертизу.

Один из беспилотников, найденных утром 19 июля в Подмосковье. Фото © SHOT

Один из беспилотников, найденных утром 19 июля в Подмосковье. Фото © SHOT