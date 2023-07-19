Два беспилотника с камерами упали в Подмосковье
Два беспилотника с камерами нашли в Подмосковье утром 19 июля. Один — в Люберцах, другой — в районе Домодедово. Об этом сообщает SHOT.
Первый коптер рухнул на участок дома недалеко от промзоны в Люберцах, второй — на дороге недалеко от Домодедово заметил мужчина, когда гулял с собакой. Оба дрона отправлены на экспертизу.
А накануне в Курской области пограничники сбили самодельный украинский беспилотник. В результате происшествия никто не пострадал, повреждений также нет. Губернатор региона выразил благодарность российским бойцам за хорошую службу.