Регион

Уведомления отключены

19 июля, 07:41
53994

Два беспилотника с камерами упали в Подмосковье

<p>Один из беспилотников, найденных утром 19 июля в Подмосковье. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/54321" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Один из беспилотников, найденных утром 19 июля в Подмосковье. Фото © SHOT

Два беспилотника с камерами нашли в Подмосковье утром 19 июля. Один — в Люберцах, другой — в районе Домодедово. Об этом сообщает SHOT.

Первый коптер рухнул на участок дома недалеко от промзоны в Люберцах, второй — на дороге недалеко от Домодедово заметил мужчина, когда гулял с собакой. Оба дрона отправлены на экспертизу.

Один из беспилотников, найденных утром 19 июля в Подмосковье. Фото © SHOT

Один из беспилотников, найденных утром 19 июля в Подмосковье. Фото © SHOT

Один из беспилотников, найденных утром 19 июля в Подмосковье. Фото © SHOT

Один из беспилотников, найденных утром 19 июля в Подмосковье. Фото © SHOT

А накануне в Курской области пограничники сбили самодельный украинский беспилотник. В результате происшествия никто не пострадал, повреждений также нет. Губернатор региона выразил благодарность российским бойцам за хорошую службу.

В Екатеринбурге создали дрон "Кукушка", способный нести три боеприпаса

В Екатеринбурге создали дрон "Кукушка", способный нести три боеприпаса

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Происшествия
  • Московская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров