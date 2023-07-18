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18 июля, 18:41

Российские пограничники сбили самодельный украинский дрон в Курской области

Старовойт: В Курской области сбит самодельный беспилотник ВСУ

<p>Сбитый в Курской области беспилотник. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/gubernator_46/3638" target="_blank" rel="noopener noreferrer">gubernator_46</a></p>

Сбитый в Курской области беспилотник. Обложка © Telegram / gubernator_46

В Курской области пограничники сбили самодельный украинский беспилотник, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Сегодня в Рыльском районе пограничниками был сбит самодельный вражеский квадрокоптер", — написал он в телеграм-канале и показал фото сбитого БПЛА.

Старовойт добавил, что в результате происшествия никто не пострадал, повреждений также нет. В заключение он выразил благодарность российским бойцам за хорошую службу.

Украинский дрон был уничтожен в дуэли с курскими пограничниками

Украинский дрон был уничтожен в дуэли с курскими пограничниками

Ранее Лайф сообщал, что ВСУ нанесли четыре артиллерийских удара по хутору в Курской области. В результате жители посёлка Тёткино и села Попово-Лежачи остались без света. К счастью, обошлось без пострадавших.

Наталья Исакова
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