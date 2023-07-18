Российские пограничники сбили самодельный украинский дрон в Курской области

В Курской области пограничники сбили самодельный украинский беспилотник, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Сегодня в Рыльском районе пограничниками был сбит самодельный вражеский квадрокоптер", — написал он в телеграм-канале и показал фото сбитого БПЛА.

Старовойт добавил, что в результате происшествия никто не пострадал, повреждений также нет. В заключение он выразил благодарность российским бойцам за хорошую службу.