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Регион
Опубликовано 15 июля 2023, 19:12
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ВСУ обстреляли хутор в Курской области

Mash: ВСУ нанесли четыре артиллерийских удара по хутору Заря Курской области

ВСУ нанесли четыре артиллерийских удара с использованием снарядов калибра 122 мм по хутору Заря Курской области. Об этом сообщил Mash.

Осколками повредило крышу частного строения и линию электропередачи. Жители посёлка Тёткино и села Попово-Лежачи остались без света. Обошлось без пострадавших.

Два дрона сбили над границей под Курском, один из них упал на территории Украины
Два дрона сбили над границей под Курском, один из них упал на территории Украины

В прошлый раз посёлок Тёткино Курской области подвергся обстрелу ВСУ утром 10 июля. Повреждения получили около десяти домов.

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Anadolu Agency via Getty Images / Ercin Erturk

Юрий Лысенко
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