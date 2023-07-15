ВСУ обстреляли хутор в Курской области
Mash: ВСУ нанесли четыре артиллерийских удара по хутору Заря Курской области
ВСУ нанесли четыре артиллерийских удара с использованием снарядов калибра 122 мм по хутору Заря Курской области. Об этом сообщил Mash.
Осколками повредило крышу частного строения и линию электропередачи. Жители посёлка Тёткино и села Попово-Лежачи остались без света. Обошлось без пострадавших.
В прошлый раз посёлок Тёткино Курской области подвергся обстрелу ВСУ утром 10 июля. Повреждения получили около десяти домов.
Anadolu Agency via Getty Images / Ercin Erturk