Два дрона сбили над границей под Курском, один из них упал на территории Украины

Два беспилотника самолётного типа сбили российские военные над границей в Курской области. О подробностях сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, бойцы вовремя заметили дроны и открыли по ним огонь из стрелкового оружия. Один из БПЛА упал на территории Украины, второй — в России.