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6 июля, 18:27

Два дрона сбили над границей под Курском, один из них упал на территории Украины

Mash: Два БПЛА самолётного типа сбили ВС РФ над границей в Курской области

Два беспилотника самолётного типа сбили российские военные над границей в Курской области. О подробностях сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, бойцы вовремя заметили дроны и открыли по ним огонь из стрелкового оружия. Один из БПЛА упал на территории Украины, второй — в России.

Беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на село в Белгородской области

Беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на село в Белгородской области

Ранее Лайф писал, что житель Крыма нашёл беспилотник в поле в нескольких километрах от села Ароматное. Мужчина наткнулся на дрон, когда косил траву.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Никита Осипов
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