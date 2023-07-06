Два дрона сбили над границей под Курском, один из них упал на территории Украины
Mash: Два БПЛА самолётного типа сбили ВС РФ над границей в Курской области
Два беспилотника самолётного типа сбили российские военные над границей в Курской области. О подробностях сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, бойцы вовремя заметили дроны и открыли по ним огонь из стрелкового оружия. Один из БПЛА упал на территории Украины, второй — в России.
Ранее Лайф писал, что житель Крыма нашёл беспилотник в поле в нескольких километрах от села Ароматное. Мужчина наткнулся на дрон, когда косил траву.
Обложка ©
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ