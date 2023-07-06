Житель Крыма нашёл беспилотник в поле, когда косил траву

Житель Крыма нашёл беспилотник в поле в нескольких километрах от села Ароматное. Мужчина наткнулся на дрон, когда косил траву. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, местный житель позвонил в экстренные службы и рассказал о находке. Никаких разрушений поблизости не зафиксировано.