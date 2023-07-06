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6 июля, 13:53

Житель Крыма нашёл беспилотник в поле, когда косил траву

Житель Крыма нашёл беспилотник в поле в нескольких километрах от села Ароматное. Мужчина наткнулся на дрон, когда косил траву. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, местный житель позвонил в экстренные службы и рассказал о находке. Никаких разрушений поблизости не зафиксировано.

Белый с синими полосками: В Новой Москве найден ещё один беспилотник

Белый с синими полосками: В Новой Москве найден ещё один беспилотник

А ранее в Раздольненском районе Крыма ещё один беспилотник нашёл местный фермер. Владелец хозяйства делал обход территории и наткнулся на воронку диаметром около 70 сантиметров. В ней лежали обломки неизвестного дрона. Выяснилось, что БПЛА — самолётного типа.

Обложка ©

ТАСС / Донат Сорокин

Александра Вишнякова
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