Житель Крыма нашёл беспилотник в поле, когда косил траву
Житель Крыма нашёл беспилотник в поле в нескольких километрах от села Ароматное. Мужчина наткнулся на дрон, когда косил траву. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, местный житель позвонил в экстренные службы и рассказал о находке. Никаких разрушений поблизости не зафиксировано.
А ранее в Раздольненском районе Крыма ещё один беспилотник нашёл местный фермер. Владелец хозяйства делал обход территории и наткнулся на воронку диаметром около 70 сантиметров. В ней лежали обломки неизвестного дрона. Выяснилось, что БПЛА — самолётного типа.
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ТАСС / Донат Сорокин