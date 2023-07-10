В курском посёлке Тёткино насчитали восемь прилётов со стороны Украины

Посёлок Тёткино в Курской области утром 10 июля подвергся обстрелу со стороны Украины. Повреждения получили около десяти домов. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

"Всего насчитали восемь прилётов. Пострадавших нет. В результате повреждения линий электропередачи часть посёлка обесточена", — написал он в своём телеграм-канале.

Также под удар попала деревня Елизаветовка, последствия обстрела уточняются.