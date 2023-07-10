В курском посёлке Тёткино насчитали восемь прилётов со стороны Украины
Старовойт: Посёлок Тёткино в Курской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ
Посёлок Тёткино в Курской области утром 10 июля подвергся обстрелу со стороны Украины. Повреждения получили около десяти домов. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.
"Всего насчитали восемь прилётов. Пострадавших нет. В результате повреждения линий электропередачи часть посёлка обесточена", — написал он в своём телеграм-канале.
Также под удар попала деревня Елизаветовка, последствия обстрела уточняются.
А в результате обстрела 5 июля в Тёткине была повреждена школа. Всего тогда насчитали 12 прилётов. Также пострадал один жилой дом.
Getty Images / Ercin Erturk