ВСУ повредили школу в курском посёлке при обстреле

Украинские военные обстреляли посёлок Тёткино в Курской области, повреждены школа и дом. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Под обстрел со стороны ВСУ попал посёлок Тёткино Глушковского района. Всего насчитали 12 прилётов. Пострадавших нет. Сильные повреждения получила школа № 2. Также пострадал один дом", — написал глава региона в телеграм-канале.

Старовойт пообещал, что владельцам пострадавшего здания окажут помощь, а восстановительные работы в учебном заведении начнутся в кратчайшие сроки.