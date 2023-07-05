ВСУ повредили школу в курском посёлке при обстреле
Старовойт: Школа и дом повреждены в курском посёлке Тёткино после обстрела
Повреждения школы в курском посёлке Тёткино. Обложка © t.me / Роман Старовойт
Украинские военные обстреляли посёлок Тёткино в Курской области, повреждены школа и дом. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Под обстрел со стороны ВСУ попал посёлок Тёткино Глушковского района. Всего насчитали 12 прилётов. Пострадавших нет. Сильные повреждения получила школа № 2. Также пострадал один дом", — написал глава региона в телеграм-канале.
Старовойт пообещал, что владельцам пострадавшего здания окажут помощь, а восстановительные работы в учебном заведении начнутся в кратчайшие сроки.
Ранее Лайф писал, что в результате удара ВСУ по коровнику в селе Елизаветовка погибли элитные бурёнки. Несколько зданий на территории комплекса получили повреждения.