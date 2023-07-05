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5 июля, 04:51

ВСУ повредили школу в курском посёлке при обстреле

Старовойт: Школа и дом повреждены в курском посёлке Тёткино после обстрела

<p>Повреждения школы в курском посёлке Тёткино. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/gubernator_46/3568?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Роман Старовойт</a></p>

Повреждения школы в курском посёлке Тёткино. Обложка © t.me / Роман Старовойт

Украинские военные обстреляли посёлок Тёткино в Курской области, повреждены школа и дом. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Под обстрел со стороны ВСУ попал посёлок Тёткино Глушковского района. Всего насчитали 12 прилётов. Пострадавших нет. Сильные повреждения получила школа № 2. Также пострадал один дом", — написал глава региона в телеграм-канале.

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Старовойт пообещал, что владельцам пострадавшего здания окажут помощь, а восстановительные работы в учебном заведении начнутся в кратчайшие сроки.

Ранее Лайф писал, что в результате удара ВСУ по коровнику в селе Елизаветовка погибли элитные бурёнки. Несколько зданий на территории комплекса получили повреждения.

Артур Лапсаков
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