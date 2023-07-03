Элитные бурёнки погибли при украинском ударе по коровнику под Курском

Три украинских снаряда прилетели вечером 3 июля в животноводческий комплекс "Победа" в селе Елизаветовка. При обстреле также пострадали работники комплекса и механизатор предприятия.

Это не первый раз, когда ВСУ обстреливают ферму в Елизаветовке. В прошлый раз это случилось в августе 2022 года. Момент прилёта украинского снаряда в коровник попал на видео. Тогда в результате удара погибло 20 животных.