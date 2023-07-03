Элитные бурёнки погибли при украинском ударе по коровнику под Курском
Коровы элитной голландской породы погибли при ударе ВСУ по ферме в Елизаветовке
В результате обстрела украинскими военными Глушковского района Курской области погибли либо пострадали более тридцати коров элитной голландской породы. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Три украинских снаряда прилетели вечером 3 июля в животноводческий комплекс "Победа" в селе Елизаветовка. При обстреле также пострадали работники комплекса и механизатор предприятия.
Несколько зданий на территории комплекса получили повреждения. На месте работают оперативные службы.
Это не первый раз, когда ВСУ обстреливают ферму в Елизаветовке. В прошлый раз это случилось в августе 2022 года. Момент прилёта украинского снаряда в коровник попал на видео. Тогда в результате удара погибло 20 животных.