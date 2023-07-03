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3 июля, 19:21

Элитные бурёнки погибли при украинском ударе по коровнику под Курском

Коровы элитной голландской породы погибли при ударе ВСУ по ферме в Елизаветовке

В результате обстрела украинскими военными Глушковского района Курской области погибли либо пострадали более тридцати коров элитной голландской породы. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

  • Последствия ударов ВСУ по коровнику в Курской области. Фото © t.me / SHOT
    Последствия ударов ВСУ по коровнику в Курской области. Фото © t.me / SHOT
  • Последствия ударов ВСУ по коровнику в Курской области. Фото © t.me / SHOT
    Последствия ударов ВСУ по коровнику в Курской области. Фото © t.me / SHOT
  • Последствия ударов ВСУ по коровнику в Курской области. Фото © t.me / SHOT
    Последствия ударов ВСУ по коровнику в Курской области. Фото © t.me / SHOT

Последствия ударов ВСУ по коровнику в Курской области. Фото © t.me / SHOT

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Три украинских снаряда прилетели вечером 3 июля в животноводческий комплекс "Победа" в селе Елизаветовка. При обстреле также пострадали работники комплекса и механизатор предприятия.

Несколько зданий на территории комплекса получили повреждения. На месте работают оперативные службы.

Украинский беспилотник сбит на подлёте к Курской области

Украинский беспилотник сбит на подлёте к Курской области

Это не первый раз, когда ВСУ обстреливают ферму в Елизаветовке. В прошлый раз это случилось в августе 2022 года. Момент прилёта украинского снаряда в коровник попал на видео. Тогда в результате удара погибло 20 животных.

Обложка ©

SHOT

Ирина Фальке
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