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Регион
Опубликовано 3 июля 2023, 17:23
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Украинский беспилотник сбит на подлёте к Курской области

Российские пограничники средствами РЭБ сбили дрон ВСУ в Курской области

Российские пограничники при помощи антидронового ружья сбили летящий в сторону Курской области беспилотник ВСУ. Это произошло сегодня днём около села Горналь Суджанского района.

По данным телеграм-канала SHOT, военные заметили вражеский дрон в 550 метрах от российской границы и через несколько секунд посадили беспилотник в поле. Разрушений и пострадавших нет.

Деревня в Курской области осталась без света после обстрела ВСУ
Деревня в Курской области осталась без света после обстрела ВСУ

Ещё один украинский беспилотник сегодня был сбит средствами ПВО в Белгородской области. Последствия на земле уточняют эксперты.

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Getty Images / Alex Chan Tsz Yuk / SOPA Images / LightRocket

Ирина Фальке
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