Украинский беспилотник сбит на подлёте к Курской области
Российские пограничники средствами РЭБ сбили дрон ВСУ в Курской области
Российские пограничники при помощи антидронового ружья сбили летящий в сторону Курской области беспилотник ВСУ. Это произошло сегодня днём около села Горналь Суджанского района.
По данным телеграм-канала SHOT, военные заметили вражеский дрон в 550 метрах от российской границы и через несколько секунд посадили беспилотник в поле. Разрушений и пострадавших нет.
Ещё один украинский беспилотник сегодня был сбит средствами ПВО в Белгородской области. Последствия на земле уточняют эксперты.
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