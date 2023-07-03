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3 июля, 17:23

Украинский беспилотник сбит на подлёте к Курской области

Российские пограничники средствами РЭБ сбили дрон ВСУ в Курской области

Российские пограничники при помощи антидронового ружья сбили летящий в сторону Курской области беспилотник ВСУ. Это произошло сегодня днём около села Горналь Суджанского района.

По данным телеграм-канала SHOT, военные заметили вражеский дрон в 550 метрах от российской границы и через несколько секунд посадили беспилотник в поле. Разрушений и пострадавших нет.

Деревня в Курской области осталась без света после обстрела ВСУ

Деревня в Курской области осталась без света после обстрела ВСУ

Ещё один украинский беспилотник сегодня был сбит средствами ПВО в Белгородской области. Последствия на земле уточняют эксперты.

Обложка ©

Getty Images / Alex Chan Tsz Yuk / SOPA Images / LightRocket

Ирина Фальке
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