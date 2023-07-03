Украинский беспилотник сбит на подлёте к Курской области

Российские пограничники при помощи антидронового ружья сбили летящий в сторону Курской области беспилотник ВСУ. Это произошло сегодня днём около села Горналь Суджанского района.

По данным телеграм-канала SHOT, военные заметили вражеский дрон в 550 метрах от российской границы и через несколько секунд посадили беспилотник в поле. Разрушений и пострадавших нет.