Украинские военные минувшей ночью обстреляли завод и пограничный пункт пропуска в Глушковском районе Курской области. По данным SHOT, как минимум четыре артиллерийских снаряда калибра 122 мм прилетело по сахарному заводу в селе Тёткино, расположенном буквально в километре от границы.

В свою очередь МАПП "Тёткино" обстреляли пятью миномётными снарядами калибра 120 мм. К счастью, в обоих случаях обошлось без пострадавших и значительных разрушений.