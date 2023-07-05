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Опубликовано 5 июля 2023, 08:03

ВСУ обстреляли завод и пункт пропуска в Курской области

Украинские военные минувшей ночью обстреляли завод и пограничный пункт пропуска в Глушковском районе Курской области. По данным SHOT, как минимум четыре артиллерийских снаряда калибра 122 мм прилетело по сахарному заводу в селе Тёткино, расположенном буквально в километре от границы.

В свою очередь МАПП "Тёткино" обстреляли пятью миномётными снарядами калибра 120 мм. К счастью, в обоих случаях обошлось без пострадавших и значительных разрушений.

ВСУ повредили школу в курском посёлке при обстреле
ВСУ повредили школу в курском посёлке при обстреле

Ранее Лайф писал, что в результате удара ВСУ по коровнику в селе Елизаветовка погибли элитные бурёнки. Несколько зданий на территории комплекса получили повреждения.

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© t.me / Настоящий Гладков (архивное фото)

Марина Калегина
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