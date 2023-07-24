В бизнес-центре на улице Лихачёва в Москве произошёл взрыв. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

В бизнес-центре на улице Лихачёва в Москве произошёл взрыв. Видео © t.me / SHOT

По данным канала, взрыв был громкий, а в оконных рамах затряслись стёкла. На опубликованных кадрах видно, что с верхних этажей здания валит густой чёрный дым.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, причиной возгорания стало попадание беспилотника в высотку. Официальной информации от властей не поступало.