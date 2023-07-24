Регион

Уведомления отключены

24 июля, 01:51

В бизнес-центре на улице Лихачёва в Москве произошёл взрыв

SHOT: В бизнес-центре на улице Лихачёва в Москве произошёл взрыв

В бизнес-центре на улице Лихачёва в Москве произошёл взрыв. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

В бизнес-центре на улице Лихачёва в Москве произошёл взрыв. Видео © t.me / SHOT

По данным канала, взрыв был громкий, а в оконных рамах затряслись стёкла. На опубликованных кадрах видно, что с верхних этажей здания валит густой чёрный дым.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, причиной возгорания стало попадание беспилотника в высотку. Официальной информации от властей не поступало.

Дрон-шпион с камерами "спустился" на оранжевом парашюте на комбинат в Москве

Дрон-шпион с камерами "спустился" на оранжевом парашюте на комбинат в Москве

Ранее Лайф сообщал, что на Комсомольском проспекте в Москве были найдены осколки беспилотника. Предварительно, пострадавших нет.

Обложка ©

t.me / SHOT

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров