В бизнес-центре на улице Лихачёва в Москве произошёл взрыв
SHOT: В бизнес-центре на улице Лихачёва в Москве произошёл взрыв
В бизнес-центре на улице Лихачёва в Москве произошёл взрыв. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
В бизнес-центре на улице Лихачёва в Москве произошёл взрыв. Видео © t.me / SHOT
По данным канала, взрыв был громкий, а в оконных рамах затряслись стёкла. На опубликованных кадрах видно, что с верхних этажей здания валит густой чёрный дым.
Как сообщили ТАСС в экстренных службах, причиной возгорания стало попадание беспилотника в высотку. Официальной информации от властей не поступало.
Ранее Лайф сообщал, что на Комсомольском проспекте в Москве были найдены осколки беспилотника. Предварительно, пострадавших нет.
t.me / SHOT