Дрон-шпион с камерами "спустился" на оранжевом парашюте на комбинат в Москве
Разведывательный дрон упал на заброшенный комбинат в московском Косине
В Москве неизвестный беспилотник, оснащённый камерами, упал на одну из теплиц на территории недействующего тепличного комбината "Косино". По информации SHOT, дрон "спустился" на оранжевом парашюте.
Летательный аппарат бело-серебристого цвета с размахом крыльев приблизительно в три метра обнаружил днём в четверг местный житель на улице Салтыковской. На БПЛА установлены две камеры.
Приземлился дрон на разрушенную теплицу на территории косинского тепличного комбината. Москвич вызвал экстренные службы, беспилотник забрали на экспертизу. Место его падения оцеплено.
Ещё один подозрительный предмет, напоминающий СВУ с пластиковым хвостиком для сброса гранат с БПЛА, обнаружили сегодня в подмосковной Щербинке.
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