Дрон-шпион с камерами "спустился" на оранжевом парашюте на комбинат в Москве

В Москве неизвестный беспилотник, оснащённый камерами, упал на одну из теплиц на территории недействующего тепличного комбината "Косино". По информации SHOT, дрон "спустился" на оранжевом парашюте.

Летательный аппарат бело-серебристого цвета с размахом крыльев приблизительно в три метра обнаружил днём в четверг местный житель на улице Салтыковской. На БПЛА установлены две камеры.