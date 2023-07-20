В Щербинке нашли подозрительный предмет, напоминающий СВУ

В поселении Щербинка в Новой Москве обнаружили подозрительный предмет, напоминающий СВУ с пластиковым хвостиком для сброса гранат с БПЛА. Фото с места событий публикует Mash .

Потенциально опасная находка сделана во дворе на Театральной улице. Взрывотехники уже прибыли на место для изучения устройства.

В Подольске на улице нашли дрон, который мог переносить взрывчатку

Ранее два неизвестных беспилотника нашли в Московской области. Первый дрон рухнул на участок дома недалеко от промзоны в Люберцах, а второй нашли на дороге недалеко от Домодедово. Аппараты взяли на экспертизу.