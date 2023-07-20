Регион

Уведомления отключены

20 июля, 17:20

В Щербинке нашли подозрительный предмет, напоминающий СВУ

<p>В Щербинке нашли подозрительный предмет, напоминающий СВУ. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/c/1873073156/37256" target="_blank" rel="noopener noreferrer">MASH</a></p>

В Щербинке нашли подозрительный предмет, напоминающий СВУ. Обложка © t.me / MASH

В поселении Щербинка в Новой Москве обнаружили подозрительный предмет, напоминающий СВУ с пластиковым хвостиком для сброса гранат с БПЛА. Фото с места событий публикует Mash.

Потенциально опасная находка сделана во дворе на Театральной улице. Взрывотехники уже прибыли на место для изучения устройства.

В Подольске на улице нашли дрон, который мог переносить взрывчатку

В Подольске на улице нашли дрон, который мог переносить взрывчатку

Ранее два неизвестных беспилотника нашли в Московской области. Первый дрон рухнул на участок дома недалеко от промзоны в Люберцах, а второй нашли на дороге недалеко от Домодедово. Аппараты взяли на экспертизу.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров