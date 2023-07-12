Регион

Уведомления отключены

12 июля, 07:29

В Подольске на улице нашли дрон, который мог переносить взрывчатку

<p>Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Обложка © Telegram / SHOT

В подмосковном Подольске на улице обнаружили беспилотник. По предварительным данным, к дрону была прикреплена взрывчатка.

Как сообщает SHOT, беспилотник нашли вечером 11 июля на улице Циолковского. К нему синей изолентой была примотана небольшая чёрная коробка.

После сообщения жителей на место приехали оперативники с собаками. Одна из них дала знак, что внутри коробки может быть взрывчатое вещество. Коптер отправили на экспертизу. Предварительно, он переносил 600 граммов взрывчатки.

Два дрона сбили над границей под Курском, один из них упал на территории Украины

Два дрона сбили над границей под Курском, один из них упал на территории Украины

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Крыму во время уборки зерна фермеры нашли обломки беспилотника.

Илья Суриков
  • Новости
  • Происшествия
  • Московская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров