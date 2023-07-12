В Подольске на улице нашли дрон, который мог переносить взрывчатку
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В подмосковном Подольске на улице обнаружили беспилотник. По предварительным данным, к дрону была прикреплена взрывчатка.
Как сообщает SHOT, беспилотник нашли вечером 11 июля на улице Циолковского. К нему синей изолентой была примотана небольшая чёрная коробка.
После сообщения жителей на место приехали оперативники с собаками. Одна из них дала знак, что внутри коробки может быть взрывчатое вещество. Коптер отправили на экспертизу. Предварительно, он переносил 600 граммов взрывчатки.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в Крыму во время уборки зерна фермеры нашли обломки беспилотника.