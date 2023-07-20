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Опубликовано 20 июля 2023, 15:11
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Камеры сняли момент атаки дрона в Крыму, в результате которой погибла девочка

Камеры сняли момент утренней атаки украинского беспилотника в крымском посёлке Раздольное, в результате которой погибла 14-летняя девочка. Видео оказалось в распоряжении "Mash на волне".

Момент попадания беспилотника ВСУ в здание в Раздольном. Видео © "Mash на волне"

На кадрах видно, что что-то врезается в крышу здания и взрывается. В результате вспыхивает мощный пожар, а от громкого хлопка срабатывает сигнализация припаркованных в районе ЧП машин.

Как уже сообщал Лайф, раненого ребёнка без сознания, дыхания и сердечной деятельности доставили в больницу, однако, несмотря на усилия врачей, спасти девочку не удалось. Позже стало известно, что подросток сбегала из дома на день рождения знакомого, а во время атаки дрона возвращалась домой. Она не дошла до него всего каких-то сто метров.

Погибшая после атаки дрона в Крыму девочка умирала на глазах у мамы
Погибшая после атаки дрона в Крыму девочка умирала на глазах у мамы
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"Mash на волне"

Андрей Бражников
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