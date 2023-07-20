Камеры сняли момент атаки дрона в Крыму, в результате которой погибла девочка

На кадрах видно, что что-то врезается в крышу здания и взрывается. В результате вспыхивает мощный пожар, а от громкого хлопка срабатывает сигнализация припаркованных в районе ЧП машин.

Как уже сообщал Лайф, раненого ребёнка без сознания, дыхания и сердечной деятельности доставили в больницу, однако, несмотря на усилия врачей, спасти девочку не удалось. Позже стало известно, что подросток сбегала из дома на день рождения знакомого, а во время атаки дрона возвращалась домой. Она не дошла до него всего каких-то сто метров.