Девочка погибла в результате атаки украинского беспилотника в Крыму
Аксёнов: Девочка-подросток погибла из-за удара БПЛА ВСУ на северо-западе Крыма
В результате атаки украинского беспилотника в одном из населённых пунктов на северо-западе Крыма погибла девочка. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксёнов.
"В результате удара вражеского БПЛА в одном из населённых пунктов на северо-западе Крыма повреждено четыре административных здания. На месте работают профильные службы", — написал он в телеграм-канале.
По словам Аксёнова, в результате украинской атаки погибла девочка-подросток. Он выразил соболезнования её семье и заверил, что власти окажут всю необходимую помощь.
Днём ранее на востоке Крыма на полигоне в Кировском районе произошёл пожар. Из-за ЧП перекрыли трассу "Таврида" — глава региона Сергей Аксёнов показал схему объезда. Жителей четырёх ближайших сёл на сутки отселят из места ЧП, их примут два пункта временного размещения. Ранее украинские СМИ распространили заявление главы украинской разведки Кирилла Буданова о том, что пожар на полигоне — это дело рук ГУР и ВСУ, однако затем утверждалось, что он такого не говорил.
Агентство "Москва"