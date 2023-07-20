Девочка погибла в результате атаки украинского беспилотника в Крыму

В результате атаки украинского беспилотника в одном из населённых пунктов на северо-западе Крыма погибла девочка. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксёнов.

"В результате удара вражеского БПЛА в одном из населённых пунктов на северо-западе Крыма повреждено четыре административных здания. На месте работают профильные службы", — написал он в телеграм-канале.