Аксёнов доложил Путину о ситуации с пожаром на военном полигоне

Глава Крыма Сергей Аксёнов на встрече президента РФ Владимира Путина с правительством заявил, что ситуация вокруг пожара на военном полигоне в Крыму под контролем, вмешательство федерального центра не требуется.

Глава Крыма рассказал, что в четыре утра произошло возгорание, была детонация боеприпасов. Местные власти приняли решение эвакуировать жителей четырёх населённых пунктов, находящихся в радиусе пяти километров, а это около 2000 человек.

Большая их часть уехала к родственникам, но некоторые согласились отправиться в пункты временного размещения: там находятся 217 человек, в том числе 55 детей.

"Ожидаем, что ситуация вернётся в нормальное русло в течение суток", — сказал Аксёнов.