Аксёнов доложил Путину о ситуации с пожаром на военном полигоне
Аксёнов заявил Путину, что ситуация с пожаром на военном полигоне под контролем
Глава Крыма Сергей Аксёнов на встрече президента РФ Владимира Путина с правительством заявил, что ситуация вокруг пожара на военном полигоне в Крыму под контролем, вмешательство федерального центра не требуется.
Глава Крыма рассказал, что в четыре утра произошло возгорание, была детонация боеприпасов. Местные власти приняли решение эвакуировать жителей четырёх населённых пунктов, находящихся в радиусе пяти километров, а это около 2000 человек.
Большая их часть уехала к родственникам, но некоторые согласились отправиться в пункты временного размещения: там находятся 217 человек, в том числе 55 детей.
"Ожидаем, что ситуация вернётся в нормальное русло в течение суток", — сказал Аксёнов.
По его словам, жертв, пострадавших и разрушений нет. Президент, заслушав доклад, отметил, что с причинами пожара ещё нужно разобраться.
Напомним, на востоке Крыма на полигоне в Кировском районе произошёл пожар. Из-за ЧП перекрыли трассу "Таврида" — глава региона Сергей Аксёнов показал схему объезда. Жителей четырёх ближайших сёл на сутки отселят из места ЧП, их примут два пункта временного размещения. Ранее украинские СМИ распространили заявление главы украинской разведки Кирилла Буданова о том, что пожар на полигоне — это дело рук ГУР и ВСУ, однако затем опровергли это заявление.