Крючков: Жителей четырёх крымских сёл на сутки отселят от горящего полигона
Отселение жителей четырёх крымских сёл, которые находятся в районе горящего полигона, проводится ориентировочно на сутки. Об этом в телеграм-канале сообщил советник главы полуострова по информационной политике Олег Крючков.
"По ситуации. 1. Создан оперативный штаб. 2. Проводится отселение четырёх сёл. Ориентировочно на сутки", — написал он.
По словам Крючкова, организован объезд перекрытого участка трассы "Таврида". Дороги на объезде хорошие, расстояния минимальные, добавил советник главы Крыма.
Ранее стало известно, что на полигоне в Кировском районе на востоке Крыма произошёл пожар. Как сообщил глава республики Сергей Аксёнов, из-за происшествия перекрыта трасса "Таврида". Он также добавил, что в связи с пожаром планируется временная эвакуация жителей четырёх населённых пунктов — это более двух тысяч человек.
ТАСС / Сергей Мальгавко