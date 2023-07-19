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19 июля, 05:34

Крючков: Жителей четырёх крымских сёл на сутки отселят от горящего полигона

Отселение жителей четырёх крымских сёл, которые находятся в районе горящего полигона, проводится ориентировочно на сутки. Об этом в телеграм-канале сообщил советник главы полуострова по информационной политике Олег Крючков.

"По ситуации. 1. Создан оперативный штаб. 2. Проводится отселение четырёх сёл. Ориентировочно на сутки", — написал он.

По словам Крючкова, организован объезд перекрытого участка трассы "Таврида". Дороги на объезде хорошие, расстояния минимальные, добавил советник главы Крыма.

Транспорт в Крыму перенаправляют в объезд перекрытого участка "Тавриды"

Транспорт в Крыму перенаправляют в объезд перекрытого участка "Тавриды"

Ранее стало известно, что на полигоне в Кировском районе на востоке Крыма произошёл пожар. Как сообщил глава республики Сергей Аксёнов, из-за происшествия перекрыта трасса "Таврида". Он также добавил, что в связи с пожаром планируется временная эвакуация жителей четырёх населённых пунктов — это более двух тысяч человек.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Мальгавко

Иван Косицын
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