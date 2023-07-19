Транспорт в Крыму перенаправляют в объезд перекрытого участка "Тавриды"

Межрегиональные автобусы с "Тавриды" перенаправлены на трассу Белогорск – Феодосия из-за пожара на полигоне в Крыму. Об этом сообщил министр транспорта региона Николай Лукашенко.

Схема движения по трассе "Таврида" из-за перекрытия на участке со 118-го по 130-й километр. Обложка © t.me / Оперштаб Республика Крым

"Движение автобусов по межрегиональным маршрутам временно переориентировано на автомобильную дорогу Белогорск – Феодосия. Железнодорожный транспорт работает в штатном режиме", — написал он в телеграм-канале.

Паромная переправа, а также пункты пропуска Армянск, Джанкой и Перекоп работают штатно. Что касается движения легковых автомобилей через Крымский мост, то оно осуществляется в реверсивном режиме.

Созданным оперштабом по ликвидации происшествия на полигоне руководит глава республики Сергей Аксёнов.