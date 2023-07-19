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19 июля, 04:32
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Аксёнов: Около двух тысяч человек могут эвакуировать из-за пожара на полигоне в Крыму

Из-за пожара на полигоне в Кировском районе Крыма планируется временное перемещение жителей. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов, речь идёт о гражданах, проживающих в ближайших к месту происшествия населённых пунктах.

"Из зоны, прилегающей к полигону в Кировском районе, планируется временная эвакуация жителей четырёх населённых пунктов — это более двух тысяч человек. Развёрнут оперативный штаб, на месте работают все профильные службы", — написал он в телеграм-канале.

Вместе с этим глава Крымского региона обратился к гражданам и попросил их доверять только проверенным источникам информации.

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Ранее стало известно, что на полигоне в Кировском районе на востоке Крыма произошёл пожар. Как сообщил глава республики Сергей Аксёнов, из-за происшествия перекрыта трасса "Таврида".

Обложка ©

ТАСС / Сергей Мальгавко

Оксана Попова
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    Анатолий Ивановичвчера в 06:29

    Опять солдатик не туда окурок бросил

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