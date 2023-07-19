Аксёнов: Около двух тысяч человек могут эвакуировать из-за пожара на полигоне в Крыму

Из-за пожара на полигоне в Кировском районе Крыма планируется временное перемещение жителей. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов, речь идёт о гражданах, проживающих в ближайших к месту происшествия населённых пунктах.

"Из зоны, прилегающей к полигону в Кировском районе, планируется временная эвакуация жителей четырёх населённых пунктов — это более двух тысяч человек. Развёрнут оперативный штаб, на месте работают все профильные службы", — написал он в телеграм-канале.

Вместе с этим глава Крымского региона обратился к гражданам и попросил их доверять только проверенным источникам информации.