В Крыму перекрыли трассу "Таврида" из-за пожара на полигоне

На полигоне в Кировском районе на востоке Крыма произошёл пожар. Как сообщил глава республики Сергей Аксёнов, из-за происшествия перекрыта трасса "Таврида".

"В связи с возникновением пожара на полигоне в Кировском районе перекрыта трасса "Таврида". Схема движения автомобильного транспорта будет опубликована в ближайшее время", — написал он в телеграм-канале.