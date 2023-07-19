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19 июля, 04:06
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В Крыму перекрыли трассу "Таврида" из-за пожара на полигоне

Аксёнов: В Крыму перекрыли трассу "Таврида" из-за пожара на полигоне

На полигоне в Кировском районе на востоке Крыма произошёл пожар. Как сообщил глава республики Сергей Аксёнов, из-за происшествия перекрыта трасса "Таврида".

"В связи с возникновением пожара на полигоне в Кировском районе перекрыта трасса "Таврида". Схема движения автомобильного транспорта будет опубликована в ближайшее время", — написал он в телеграм-канале.

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Лайф напоминает, что утром 17 июля на Крымском мосту произошёл взрыв. СК возбудил уголовное дело по статье о теракте. По данным НАК, атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата. Из-за теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. Вчера Киев предпринял попытку атаковать Крым с использованием 28 дронов, но провалил её.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Оксана Попова
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