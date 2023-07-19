МЧС по Крыму: Эвакуированных из-за пожара на полигоне людей примут два ПВР
Два пункта временного размещения (ПВР) примут граждан, которые были эвакуированы из-за пожара на полигоне в Кировском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.
По данным ведомства, проводится эвакуация жителей сёл Кринички, Айвазовское, Абрикосовка, Приветное, всего около 2,2 тысячи человек.
"Эвакуированные будут размещены в ПВР: школа с. Первомайское и школа в Кировском. Организовано обеспечение горячим питанием и всем необходимым. Всего около 2225 человек", — отметили в МЧС.
Ранее Лайф писал, что на полигоне в Кировском районе на востоке Крыма произошёл пожар. Глава республики Сергей Аксёнов заявил, что из-за ЧП перекрыта трасса "Таврида". По его словам, в связи с пожаром планируется временная эвакуация жителей четырёх населённых пунктов — это более двух тысяч человек.
ТАСС / Павел Колядин