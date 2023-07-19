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19 июля, 05:52
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МЧС по Крыму: Эвакуированных из-за пожара на полигоне людей примут два ПВР

Два пункта временного размещения (ПВР) примут граждан, которые были эвакуированы из-за пожара на полигоне в Кировском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

По данным ведомства, проводится эвакуация жителей сёл Кринички, Айвазовское, Абрикосовка, Приветное, всего около 2,2 тысячи человек.

"Эвакуированные будут размещены в ПВР: школа с. Первомайское и школа в Кировском. Организовано обеспечение горячим питанием и всем необходимым. Всего около 2225 человек", — отметили в МЧС.

Крючков: Жителей четырёх крымских сёл на сутки отселят от горящего полигона

Крючков: Жителей четырёх крымских сёл на сутки отселят от горящего полигона

Ранее Лайф писал, что на полигоне в Кировском районе на востоке Крыма произошёл пожар. Глава республики Сергей Аксёнов заявил, что из-за ЧП перекрыта трасса "Таврида". По его словам, в связи с пожаром планируется временная эвакуация жителей четырёх населённых пунктов — это более двух тысяч человек.

Обложка ©

ТАСС / Павел Колядин

Иван Косицын
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