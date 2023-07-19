МЧС по Крыму: Эвакуированных из-за пожара на полигоне людей примут два ПВР

Два пункта временного размещения (ПВР) примут граждан, которые были эвакуированы из-за пожара на полигоне в Кировском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

По данным ведомства, проводится эвакуация жителей сёл Кринички, Айвазовское, Абрикосовка, Приветное, всего около 2,2 тысячи человек.