Момент взрыва на полигоне в Крыму попал на видео

В Сети появилось видео, предположительно, с моментом взрыва на полигоне в Крыму, где сегодня произошёл пожар. Сейчас в районе ЧП продолжается детонация, пишет телеграм-канал SHOT.

Предположительно, момент взрыва на полигоне в Кировском районе Крыма. Видео © Telegram / ЧП / Симферополь

Как рассказал глава региона Сергей Аксёнов, в результате происшествия пострадавших нет, а эвакуированным жителям уже оказывается необходимая помощь. По его словам, в ближайшее время начнётся ликвидация последствий ЧП, а пока следственные органы устанавливают причины произошедшего.