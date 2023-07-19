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19 июля, 06:15
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Момент взрыва на полигоне в Крыму попал на видео

Аксёнов: Пострадавших в результате пожара на полигоне в Крыму нет

В Сети появилось видео, предположительно, с моментом взрыва на полигоне в Крыму, где сегодня произошёл пожар. Сейчас в районе ЧП продолжается детонация, пишет телеграм-канал SHOT.

Предположительно, момент взрыва на полигоне в Кировском районе Крыма. Видео © Telegram / ЧП / Симферополь

Как рассказал глава региона Сергей Аксёнов, в результате происшествия пострадавших нет, а эвакуированным жителям уже оказывается необходимая помощь. По его словам, в ближайшее время начнётся ликвидация последствий ЧП, а пока следственные органы устанавливают причины произошедшего.

Сейчас трасса "Таврида" в Крыму частично перекрыта. Объезд возможен через Феодосию и посёлок Советский по трассе Феодосия – Джанкой. Железнодорожное сообщение работает штатно, а Крымский мост функционирует в реверсивном режиме, пробок ни с одной из сторон не наблюдается.

МЧС по Крыму: Эвакуированных из-за пожара на полигоне людей примут два ПВР

МЧС по Крыму: Эвакуированных из-за пожара на полигоне людей примут два ПВР

Как писал Лайф, на полигоне в Кировском районе на востоке Крыма произошёл пожар. Глава республики Сергей Аксёнов заявил, что из-за ЧП перекрыта трасса "Таврида". По его словам, в связи с пожаром планируется временная эвакуация жителей четырёх населённых пунктов — это более двух тысяч человек.

Обложка ©

Telegram / ЧП / Симферополь

Максим Плетнёв
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