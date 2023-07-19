Момент взрыва на полигоне в Крыму попал на видео
Аксёнов: Пострадавших в результате пожара на полигоне в Крыму нет
В Сети появилось видео, предположительно, с моментом взрыва на полигоне в Крыму, где сегодня произошёл пожар. Сейчас в районе ЧП продолжается детонация, пишет телеграм-канал SHOT.
Предположительно, момент взрыва на полигоне в Кировском районе Крыма. Видео © Telegram / ЧП / Симферополь
Как рассказал глава региона Сергей Аксёнов, в результате происшествия пострадавших нет, а эвакуированным жителям уже оказывается необходимая помощь. По его словам, в ближайшее время начнётся ликвидация последствий ЧП, а пока следственные органы устанавливают причины произошедшего.
Сейчас трасса "Таврида" в Крыму частично перекрыта. Объезд возможен через Феодосию и посёлок Советский по трассе Феодосия – Джанкой. Железнодорожное сообщение работает штатно, а Крымский мост функционирует в реверсивном режиме, пробок ни с одной из сторон не наблюдается.
Как писал Лайф, на полигоне в Кировском районе на востоке Крыма произошёл пожар. Глава республики Сергей Аксёнов заявил, что из-за ЧП перекрыта трасса "Таврида". По его словам, в связи с пожаром планируется временная эвакуация жителей четырёх населённых пунктов — это более двух тысяч человек.
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