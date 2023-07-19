Регион

Уведомления отключены

19 июля, 07:37

Аксёнов: Схема движения по трассе "Таврида" изменилась из-за пожара на полигоне

Из-за пожара на полигоне в Крыму изменилась схема движения по трассе "Таврида". Об этом рассказал глава региона Сергей Аксёнов.

Изменённая схема движения по трассе "Таврида" в Крыму. Фото © Telegram / "Аксёнов Z 82"

Изменённая схема движения по трассе "Таврида" в Крыму. Фото © Telegram / "Аксёнов Z 82"

По его словам, при движении со стороны Симферополя по трассе "Таврида" в районе села Льговское нужно свернуть с трассы на старую дорогу.

"Выезд на "Тавриду" возможен через посёлок городского типа Первомайское или город Феодосию. Маршрут движения в обратном направлении аналогичный либо по дороге Феодосия – Белогорск", — написал глава Крыма в телеграм-канале.

Момент взрыва на полигоне в Крыму попал на видео

Момент взрыва на полигоне в Крыму попал на видео

Напомним, на востоке Крыма на полигоне в Кировском районе произошёл пожар. Из-за ЧП перекрыли трассу "Таврида". Жителей четырёх крымских сёл на сутки отселят от горящего полигона. Два пункта временного размещения примут людей, которые были эвакуированы из-за пожара.

Обложка ©

Wikipedia / Министерство транспорта Крыма

Илья Суриков
  • Новости
  • Происшествия
  • Крым, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров