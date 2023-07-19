Аксёнов: Схема движения по трассе "Таврида" изменилась из-за пожара на полигоне

Из-за пожара на полигоне в Крыму изменилась схема движения по трассе "Таврида". Об этом рассказал глава региона Сергей Аксёнов.

Изменённая схема движения по трассе "Таврида" в Крыму. Фото © Telegram / "Аксёнов Z 82"

По его словам, при движении со стороны Симферополя по трассе "Таврида" в районе села Льговское нужно свернуть с трассы на старую дорогу.