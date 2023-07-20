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20 июля, 08:32
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Лежала в крови и задыхалась: Погибшая после атаки дрона в Крыму девочка умирала на глазах у мамы

Девочка, погибшая в результате атаки дрона ВСУ в Крыму, умирала на глазах у мамы

<p>Девочка, погибшая в результате атаки БПЛА в Крыму. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/54358" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Девочка, погибшая в результате атаки БПЛА в Крыму. Обложка © Telegram / SHOT

14-летняя девочка, погибшая в результате атаки украинского беспилотника в Крыму, умирала на глазах у мамы. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, сегодня семья должна была отправиться на отдых в Алушту, однако восьмиклассница решила, что не может уехать, не попрощавшись с друзьями. Ночью она подложила под одеяло вместо себя плюшевую акулу и сбежала из дома, чтобы встретить с подругами рассвет в парке. Также поступили и две другие девочки. В итоге около четырёх часов утра мать погибшей заметила пропажу дочери и стала ей звонить, чтобы та бежала домой.

Около 04:40 встревоженная родительница снова набрала девочке, которая уже почти была возле дома. В этот момент школьница шла мимо магазина "Метро", в который и врезался вражеский дрон. Услышав громкий взрыв, мать в одной ночнушке вместе с другими членами семьи выбежала на помощь и увидела страшную картину: девочка лежала вся в крови и задыхалась, а изо рта торчал обломок. При этом её подружек в момент удара поблизости не было. Как говорят знакомые, погибшая хорошо училась и должна была пойти в девятый класс.

Атаку на крымский посёлок, где погибла девочка, назвали цинизмом киевского режима

Атаку на крымский посёлок, где погибла девочка, назвали цинизмом киевского режима

Напомним, сегодня глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил об очередной атаке украинской стороны по полуострову. Уточнялось, что вражеский беспилотник врезался в магазин в посёлке Раздольное, в результате чего погибла 14-летняя девочка. В пять часов утра без сознания, дыхания и сердечной деятельности, с расширенными зрачками школьницу доставили в больницу, однако, несмотря на усилия врачей, спасти девочку не удалось.

Николь Вербер
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