Лежала в крови и задыхалась: Погибшая после атаки дрона в Крыму девочка умирала на глазах у мамы

14-летняя девочка, погибшая в результате атаки украинского беспилотника в Крыму, умирала на глазах у мамы. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, сегодня семья должна была отправиться на отдых в Алушту, однако восьмиклассница решила, что не может уехать, не попрощавшись с друзьями. Ночью она подложила под одеяло вместо себя плюшевую акулу и сбежала из дома, чтобы встретить с подругами рассвет в парке. Также поступили и две другие девочки. В итоге около четырёх часов утра мать погибшей заметила пропажу дочери и стала ей звонить, чтобы та бежала домой.

Около 04:40 встревоженная родительница снова набрала девочке, которая уже почти была возле дома. В этот момент школьница шла мимо магазина "Метро", в который и врезался вражеский дрон. Услышав громкий взрыв, мать в одной ночнушке вместе с другими членами семьи выбежала на помощь и увидела страшную картину: девочка лежала вся в крови и задыхалась, а изо рта торчал обломок. При этом её подружек в момент удара поблизости не было. Как говорят знакомые, погибшая хорошо училась и должна была пойти в девятый класс.