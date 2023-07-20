Атаку на крымский посёлок, где погибла девочка, назвали цинизмом киевского режима
Омбудсмен Клюева назвала цинизмом удар по посёлку в Крыму, где погибла девочка
14-летняя девочка, погибшая в результате атаки украинского беспилотника. Обложка © Telegram / SHOT
Уполномоченный по правам ребёнка в Крыму Ирина Клюева назвала цинизмом удар украинской стороны по гражданской инфраструктуре посёлка Раздольное, в результате которого погибла 14-летняя девочка.
"На действия Украины невозможно нормально реагировать. <...> Со стороны властей Украины это выглядит цинично. Налицо проявление у киевских властей явной шизофрении и бесчеловечности", — приводит её слова РИА "Новости".
Клюева принесла соболезнования семье погибшей школьницы, а также напомнила, как ранее Киев обвинял Россию в "похищении" детей из новых территорий, которых на самом деле вывозили в безопасные зоны, чтобы избежать жертв в ходе обстрелов ВСУ.
"Они обвинили нас, но мы спасали и спасаем детей, а что собой представляют власти на Украине, мы прекрасно видим по атаке на крымский посёлок", — подчеркнула уполномоченный по правам ребёнка.
Напомним, сегодня глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о гибели 14-летней девочки-подростка. Известно, что школьница без спроса родителей ушла из дома, чтобы встретить рассвет с подружкой. Однако прогулка закончилась трагедией. В результате удара беспилотника по посёлку оказались повреждены четыре административных здания.