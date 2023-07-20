Атаку на крымский посёлок, где погибла девочка, назвали цинизмом киевского режима

Уполномоченный по правам ребёнка в Крыму Ирина Клюева назвала цинизмом удар украинской стороны по гражданской инфраструктуре посёлка Раздольное, в результате которого погибла 14-летняя девочка.

"На действия Украины невозможно нормально реагировать. <...> Со стороны властей Украины это выглядит цинично. Налицо проявление у киевских властей явной шизофрении и бесчеловечности", — приводит её слова РИА "Новости".

Клюева принесла соболезнования семье погибшей школьницы, а также напомнила, как ранее Киев обвинял Россию в "похищении" детей из новых территорий, которых на самом деле вывозили в безопасные зоны, чтобы избежать жертв в ходе обстрелов ВСУ.