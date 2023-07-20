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20 июля, 07:49
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Атаку на крымский посёлок, где погибла девочка, назвали цинизмом киевского режима

Омбудсмен Клюева назвала цинизмом удар по посёлку в Крыму, где погибла девочка

<p>14-летняя девочка, погибшая в результате атаки украинского беспилотника. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/54355" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

14-летняя девочка, погибшая в результате атаки украинского беспилотника. Обложка © Telegram / SHOT

Уполномоченный по правам ребёнка в Крыму Ирина Клюева назвала цинизмом удар украинской стороны по гражданской инфраструктуре посёлка Раздольное, в результате которого погибла 14-летняя девочка.

"На действия Украины невозможно нормально реагировать. <...> Со стороны властей Украины это выглядит цинично. Налицо проявление у киевских властей явной шизофрении и бесчеловечности", — приводит её слова РИА "Новости".

Клюева принесла соболезнования семье погибшей школьницы, а также напомнила, как ранее Киев обвинял Россию в "похищении" детей из новых территорий, которых на самом деле вывозили в безопасные зоны, чтобы избежать жертв в ходе обстрелов ВСУ.

"Они обвинили нас, но мы спасали и спасаем детей, а что собой представляют власти на Украине, мы прекрасно видим по атаке на крымский посёлок", — подчеркнула уполномоченный по правам ребёнка.

Выжившую на Крымском мосту девочку перевозят в Москву, а родителей похоронят без неё

Выжившую на Крымском мосту девочку перевозят в Москву, а родителей похоронят без неё

Напомним, сегодня глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о гибели 14-летней девочки-подростка. Известно, что школьница без спроса родителей ушла из дома, чтобы встретить рассвет с подружкой. Однако прогулка закончилась трагедией. В результате удара беспилотника по посёлку оказались повреждены четыре административных здания.

Николь Вербер
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