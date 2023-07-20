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20 июля, 05:57
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Погибшая при атаке дрона в Крыму девочка ушла из дома, чтобы встретить рассвет

14-летняя девочка, погибшая в крымском посёлке Раздольное в результате атаки украинского беспилотника, ушла гулять с подружкой, не спросив разрешения родителей. Об этом сообщает "Mash на волне".

Кадры из посёлка Раздольное, где погибла школьница. Видео © Telegram / "Mash на волне"

По данным телеграм-канала, школьницы хотели вместе встретить рассвет, однако совсем не подозревали, что их прогулка может закончиться трагедией. По несчастливому стечению обстоятельств вражеский дрон попал в местный магазин "Метро" именно тогда, когда девочка проходила мимо. В этот момент она разговаривала по телефону с родителями.

В итоге после детонации в здании магазина выбило стёкла, школьницу зацепило осколками, и её экстренно госпитализировали со множественными травмами. В операционный зал ЦРБ её доставили в пять часов утра уже без сознания, дыхания и сердечной деятельности, с расширенными зрачками. Несмотря на усилия врачей, спасти девочку не удалось.

Выжившую на Крымском мосту девочку перевозят в Москву, а родителей похоронят без неё

Выжившую на Крымском мосту девочку перевозят в Москву, а родителей похоронят без неё

Напомним, о гибели 14-летней девочки-подростка сегодня рано утром сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов. Он выразил соболезнования и заверил, что местные власти окажут всю необходимую помощь. Уточнялось, что в результате удара беспилотника оказались повреждены четыре административных здания.

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Telegram / "Mash на волне"

Николь Вербер
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