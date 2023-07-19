Выжившую на Крымском мосту девочку перевозят в Москву, а родителей похоронят без неё

14-летнюю девочку, пострадавшую во время взрыва на Крымском мосту, отправили из Краснодара в Воронеж, а через несколько часов там её встретят сотрудники столичного центра медицины катастроф и перевезут в Москву. Об этом сообщает SHOТ.

Выжившая в теракте школьница была в шоковом состоянии и долго не могла вспомнить имена родителей. Она даже не поняла, что они погибли, несмотря на то что после взрыва застряла в лобовом стекле машины прямо на их телах. Врачи достали из тела ребёнка десятки стеклянных осколков.