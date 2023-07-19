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19 июля, 14:28
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Выжившую на Крымском мосту девочку перевозят в Москву, а родителей похоронят без неё

14-летнюю девочку, пострадавшую во время взрыва на Крымском мосту, отправили из Краснодара в Воронеж, а через несколько часов там её встретят сотрудники столичного центра медицины катастроф и перевезут в Москву. Об этом сообщает SHOТ.

Выжившая в теракте школьница была в шоковом состоянии и долго не могла вспомнить имена родителей. Она даже не поняла, что они погибли, несмотря на то что после взрыва застряла в лобовом стекле машины прямо на их телах. Врачи достали из тела ребёнка десятки стеклянных осколков.

Девочка до сих пор не знает, что её родителей нет в живых, и не сможет присутствовать на прощании с ними: врачи опасаются, что сильный стресс помешает восстановлению организма.

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Напомним, рано утром 17 июля стало известно о взрыве на Крымском мосту. По данным НАК, атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата, повреждено дорожное полотно. СК уже возбудил дело по статье "Теракт". В результате трагедии погибла семейная пара из Белгородской области, их дочь серьёзно пострадала. 14-летняя девочка ещё не знает, что осталась сиротой.

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Алексей Берковиц
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