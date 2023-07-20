Лайф публикует видео с места, где беспилотник убил девочку в Крыму
Погибшая в Крыму 14-летняя девочка сбежала из дома на день рождения знакомого
Подростки из посёлка Раздольное в Крыму, где в результате атаки украинского беспилотника скончалась 14-летняя девочка, рассказали Лайфу подробности её гибели.
Место, где беспилотник убил девочку в посёлке Раздольное в Крыму. Видео © LIFE
По словам ребят, восьмиклассница сбежала из дома без спросу родителей, чтобы попасть на день рождения к знакомому. Мама её не пустила, поэтому девочка решила действовать тайком. И ночь бы прошла хорошо, если бы не страшная трагедия, случившаяся возле местного магазина, который находится недалеко от дома погибшей. Она не дошла до него всего каких-то сто метров.
Как рассказал наш источник, другие девочки-подростки, которые были с девочкой ночью, сейчас находятся в полиции и дают показания.
Как уже рассказывал Лайф, о гибели 14-летней девочки сегодня утром сообщал глава Крыма Сергей Аксёнов. Он заявил об очередной атаке украинской стороны по полуострову, уточнив о жертве. Как удалось установить, вражеский дрон врезался в магазин в посёлке Раздольное, в результате удара скончалась 14-летняя девочка. В пять часов утра без сознания, дыхания и сердечной деятельности её госпитализировали, однако спасти её не удалось. По одной из версий, она сбежала из дома, чтобы встретить рассвет с подругами. К сожалению, прогулка стала для неё последней. Умирала девочка практически на руках у матери.
LIFE