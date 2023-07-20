Лайф публикует видео с места, где беспилотник убил девочку в Крыму

По словам ребят, восьмиклассница сбежала из дома без спросу родителей, чтобы попасть на день рождения к знакомому. Мама её не пустила, поэтому девочка решила действовать тайком. И ночь бы прошла хорошо, если бы не страшная трагедия, случившаяся возле местного магазина, который находится недалеко от дома погибшей. Она не дошла до него всего каких-то сто метров.