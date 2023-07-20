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20 июля, 12:36
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Лайф публикует видео с места, где беспилотник убил девочку в Крыму

Погибшая в Крыму 14-летняя девочка сбежала из дома на день рождения знакомого

Подростки из посёлка Раздольное в Крыму, где в результате атаки украинского беспилотника скончалась 14-летняя девочка, рассказали Лайфу подробности её гибели.

Место, где беспилотник убил девочку в посёлке Раздольное в Крыму. Видео © LIFE

По словам ребят, восьмиклассница сбежала из дома без спросу родителей, чтобы попасть на день рождения к знакомому. Мама её не пустила, поэтому девочка решила действовать тайком. И ночь бы прошла хорошо, если бы не страшная трагедия, случившаяся возле местного магазина, который находится недалеко от дома погибшей. Она не дошла до него всего каких-то сто метров.

Как рассказал наш источник, другие девочки-подростки, которые были с девочкой ночью, сейчас находятся в полиции и дают показания.

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Как уже рассказывал Лайф, о гибели 14-летней девочки сегодня утром сообщал глава Крыма Сергей Аксёнов. Он заявил об очередной атаке украинской стороны по полуострову, уточнив о жертве. Как удалось установить, вражеский дрон врезался в магазин в посёлке Раздольное, в результате удара скончалась 14-летняя девочка. В пять часов утра без сознания, дыхания и сердечной деятельности её госпитализировали, однако спасти её не удалось. По одной из версий, она сбежала из дома, чтобы встретить рассвет с подругами. К сожалению, прогулка стала для неё последней. Умирала девочка практически на руках у матери.

Обложка ©

LIFE

Николь Вербер
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