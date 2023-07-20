Депутат — о гибели девочки после атаки дрона в Крыму: Целью ВСУ всегда являются мирные граждане
Депутат Леонов: Целью ВСУ всегда являются мирные граждане
14-летняя девочка, погибшая в результате атаки украинского беспилотника в Крыму. Обложка © Telegram / SHOT
Целью Вооружённых сил Украины являются мирные жители России. Об этом заявил депутат Госдумы Олег Леонов, комментируя трагедию в крымском посёлке Раздольное, где в результате атаки украинского дрона погибла 14-летняя девочка.
"Я хотел бы обратить внимание, что две ночи подряд идут массированные удары по Одессе ракетами, и ни одного сообщения я не видел о гибели гражданского человека, а это город большой, и ударов было не один и не два. А здесь прилетает в посёлок мирный, около магазина, где точно, гарантированно нет никаких военных целей, — и погибает девочка-подросток. То есть от украинских ударов у нас страдает в основном мирное население, и, наверное, это и есть цель", — отметил собеседник Лайфа.
Леонов подчеркнул, что видел такую картину каждый раз, когда был в Донецке: целями обстрелов ВСУ всегда было мирное население. В связи с этим парламентарий призвал россиян учиться оказывать первую помощь — по его словам, в похожих случаях это может спасти жизни.
"Это обязательно в школах, дети должны уметь оказывать первую помощь. Действия должны быть доведены до автоматизма. И, конечно, на предприятиях — особенно предприятия, которые связаны с большим потоком людей, то есть предприятия транспорта, торговые центры", — добавил он.
Напомним, сегодня глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил об очередной атаке украинской стороны по полуострову. Вражеский беспилотник врезался в магазин в посёлке Раздольное, в результате чего погибла 14-летняя девочка. В пять часов утра без сознания, дыхания и сердечной деятельности школьницу доставили в больницу, однако, несмотря на усилия врачей, спасти девочку не удалось. Позже стало известно, что подросток хотела встретить рассвет с подругами. Эта прогулка стала для неё последней.