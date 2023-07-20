Депутат — о гибели девочки после атаки дрона в Крыму: Целью ВСУ всегда являются мирные граждане

Целью Вооружённых сил Украины являются мирные жители России. Об этом заявил депутат Госдумы Олег Леонов, комментируя трагедию в крымском посёлке Раздольное, где в результате атаки украинского дрона погибла 14-летняя девочка.

"Я хотел бы обратить внимание, что две ночи подряд идут массированные удары по Одессе ракетами, и ни одного сообщения я не видел о гибели гражданского человека, а это город большой, и ударов было не один и не два. А здесь прилетает в посёлок мирный, около магазина, где точно, гарантированно нет никаких военных целей, — и погибает девочка-подросток. То есть от украинских ударов у нас страдает в основном мирное население, и, наверное, это и есть цель", — отметил собеседник Лайфа.

Леонов подчеркнул, что видел такую картину каждый раз, когда был в Донецке: целями обстрелов ВСУ всегда было мирное население. В связи с этим парламентарий призвал россиян учиться оказывать первую помощь — по его словам, в похожих случаях это может спасти жизни.

"Это обязательно в школах, дети должны уметь оказывать первую помощь. Действия должны быть доведены до автоматизма. И, конечно, на предприятиях — особенно предприятия, которые связаны с большим потоком людей, то есть предприятия транспорта, торговые центры", — добавил он.