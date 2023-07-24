В Москве на Комсомольском проспекте найдены осколки беспилотника
ТАСС: На Комсомольском проспекте в Москве обнаружены осколки беспилотника
На Комсомольском проспекте в Москве найдены осколки беспилотника. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
"На Комсомольском проспекте, 17, обнаружены осколки беспилотника. По предварительной информации, пострадавших нет", — сообщает агентство.
Официальной информации от властей столицы по данному факту не поступало.
Ранее Лайф сообщал, что в Москве неизвестный беспилотник, оснащённый камерами, упал на одну из теплиц на территории недействующего тепличного комбината "Косино". Дрон "спустился" на оранжевом парашюте.
ТАСС / Александр Щербак