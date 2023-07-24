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24 июля, 01:28
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В Москве на Комсомольском проспекте найдены осколки беспилотника

ТАСС: На Комсомольском проспекте в Москве обнаружены осколки беспилотника

На Комсомольском проспекте в Москве найдены осколки беспилотника. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"На Комсомольском проспекте, 17, обнаружены осколки беспилотника. По предварительной информации, пострадавших нет", — сообщает агентство.

Официальной информации от властей столицы по данному факту не поступало.

На крышу детского лагеря в Новой Москве упал дрон, им могли управлять

На крышу детского лагеря в Новой Москве упал дрон, им могли управлять

Ранее Лайф сообщал, что в Москве неизвестный беспилотник, оснащённый камерами, упал на одну из теплиц на территории недействующего тепличного комбината "Косино". Дрон "спустился" на оранжевом парашюте.

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ТАСС / Александр Щербак

Оксана Попова
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