В Москве на Комсомольском проспекте найдены осколки беспилотника

На Комсомольском проспекте в Москве найдены осколки беспилотника. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"На Комсомольском проспекте, 17, обнаружены осколки беспилотника. По предварительной информации, пострадавших нет", — сообщает агентство.

Официальной информации от властей столицы по данному факту не поступало.